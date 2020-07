20 incendi in Calabria, anche a Tarsia e Tortora. Operano 16 squadre di Calabria Verde

Fino al tardo pomeriggio si contavano ancora 20 incendi attivi su tutto il territorio regionale. Di questi sette interessano territori boscati. Nel comune di Tarsia sta operando anche un elicottero regionale

.

COSENZA – Giornata molto impegnativa per il servizio Antincendio boschivo regionale. Nel tardo pomeriggio si contavano ancora una ventina di incendi attivi su tutto il territorio calabrese: di questi sette hanno interessato territori boscati. Nello spegnimento sono impiegate 16 squadre di Calabria Verde, oltre che a squadre boschive dei Vigili del Fuoco convenzionate con l’Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

Nel comune di Tarsia, inoltre, sta operando un elicottero regionale: le operazioni di spegnimento dell’incendio che interessa il territorio sono dirette da un dos (direttore operatore di spegnimento) di “Calabria Verde”. Fiamme attive anche nel comune di Tortora, dove sono impiegati un elicottero e un canadair della Flotta di Stato, e a Belvedere marittimo dove sta operando un Canadair diretto da un dos dei vigili del fuoco. Infine, anche a Cutro, nel Crotonese, è stato inviato un elicottero con DOS di “Calabria Verde”.