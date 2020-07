Frecciargento a Torano, Corbelli scrive a Leone: “opportunità anche per l’Unical”

La fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla stazione di Torano-Lattarico, operativa da venerdì scorso rappresenta un’opportunità anche per l’Unical che dista 10 minuti di macchina dalla stazione toranese

TORANO CASTELLO (CS) – Franco Corbelli scrive al rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, per sottolineare l’importanza della nuova fermata anche per l’ateneo. La fermata è attiva da venerdì scorso, situata a 200 metri dallo svincolo autostradale di Torano Bisignano, a 10 minuti di macchina da Cosenza, dall’Unical e dall’area urbana, a 15 minuti dalla Presila e dallo svincolo di Rogliano e a una manciata di minuti dai centri della Valle del Crati e dell’Esaro. Franco Corbelli coinvolge in questa direzione anche l’Università della Calabria che “dallo scalo ferroviario toranese dista 10 minuti di macchina”.

A questo proposito Corbelli ieri ha scritto al Rettore dell’Unical, prof. Nicola Leone, chiedendo “un suo autorevole intervento per la promozione di questa fermata all’interno dell’Ateneo calabrese. La fermata è una grande opportunità anche per l’Unical, che si trova ad una manciata di minuti dalla stazione di Torano e va, per questo, giustamente sfruttata”.

Il leader di Diritti Civili nella sua missiva ha anche informato il Rettore Leone “che, grazie al Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, si è riusciti ad attivare subito anche un collegamento da e per Cosenza e area urbana con la stazione di Torano, tramite bus navetta Amaco per un servizio Al Volo su prenotazione (il numero da chiamare: 3334252011)”.

Il Frecciargento, si ricorda, parte alle 6,56 dalla stazione di Torano Lattarico con arrivo a Roma Termini alle 10,44. 3h e 44 minuti per arrivare nella Capitale. Il ritorno è previsto la sera alle 22,01, con partenza da Roma Termini alle ore 18,20.