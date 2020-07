Balneazione, ritornano conformi i punti di Paola e San Lucido

I prelievi suppletivi eseguiti il 18 luglio scorso hanno permesso il ritorno nella normalità

PAOLA (CS) – Rientro dei parametri nella conformità per i punti di San Lucido e Paola che nei giorni scorsi, in occasione dei prelievi per la campagna di balneazione a cura dell’Arpacal, erano stati individuati come critici. I prelievi suppletivi eseguiti il 18 luglio scorso hanno permesso il ritorno nella normalità.

Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha comunicato oggi pomeriggio la conformità dei parametri sia per ciò che riguarda il punto “Stazione FF.SS. San Lucido” del comune di San Lucido, e sia dei due punti nel comune di Paola denominati “100 mt DX torrente San Francesco” e “100 mt SX torrente San Francesco”.