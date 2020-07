Dopo Italo dal 24 luglio anche il Frecciarossa fermerà alla stazione di Scalea

A darne notizia 63 associazioni coordinate da Ettore Simone Durante che avevano chiesto di istituire una fermata nella Riviera dei Cedri. Dal 24 luglio la coppia di Frecciarossa Torino-Reggio Calabria e viceversa fermerà nella stazione di Scalea-S.Domenica Talao

.

SCALEA (CS) – Dopo Italo nella Riviera dei Cedri arriva anche il Frecciarossa che permetterà di servire al meglio migliaia di viaggiatori di tutto l’alto Tirreno Cosentino e i turisti che sceglieranno questi territori. Venerdì prossimo 24 luglio la coppia di Frecciarossa – Torino Reggio Calabria e viceversa, come richiesto da ben 63 associazioni di tutto il comprensorio e coordinate da Ettore Simone Durante, fermerà anche nella stazione di Scalea-Santa Domenica Talao. Un altro risultato raggiunto grazie allo spirito costruttivo e propositivo che darà un’ ulteriore boccata di ossigeno all’economia locale e permetterà di raggiungere il resto dell‘Italia molto più facilmente! Da oggi sono acquistabili i biglietti con arrivo o destinazione la stazione di Scalea-S.Domenica Talao con la coppia di Frecciarossa Torino-Reggio Calabria e viceversa 9542/9548 e 9523/9525.

La richiesta di una fermata era stata avanzata per questa coppia visto che non effettua le fermate in Cilento ed in questo modo si riescono a coprire delle fasce orarie fino ad oggi scoperte. I treni fermeranno a Salerno, Napoli Centrale, Napoli Afragola, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Reggio Emilia AV Mediopadana, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova. Il servizio sarà attivo tutti i giorni a partire dal 24 luglio. Il Frecciarossa in direzione nord fermerà alle 12:24 mentre quello in direzione sud alle 16:27, per alcune corse sono già attive lo coincidenze con i treni regionali, inoltre il consigliere dell’UNPLI Cosenza Antonello Grosso La Valle sta preparando una conferenza dei servizi per realizzare un servizio su gomma in coincidenza con l’arrivo dei treni AV per poter creare un collegamento pubblico anche con le zone costiere non servite dalla ferrovia. I prezzi variano a seconda del giorno scelto per il viaggio e dall’anticipo con cui vengono prenotati, il consiglio resta sempre quello di acquistare il prima possibile.

“Calabria in treno” e rimborso del biglietto

Inoltre, come ha annunciato il presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri, grazie al progetto “Calabria in treno” quest’estate coloro che sceglieranno proprio il treno AV per raggiungere l’ Alto Tirreno e l’Alto Jonio, alloggiando in una delle strutture convenzionate, potranno ottenere il rimborso del biglietto dalle strutture. Salgono dunque a 14 (compresi i periodici) i collegamenti a media e lunga percorrenza che servono la Riviera dei Cedri ed il Pollino, oltre il doppio rispetto a quelli che fermavano alcuni anni fa, quando tutto ciò non era neanche immaginabile! Inoltre, dal 24 luglio, a Scalea fermeranno tutte le tipologie di collegamenti esistenti in Italia. “Il segreto che ha portato a questo nuovo risultato – ha spiegato Ettore Simone Durante – sono stati lo spirito costruttivo e non polemico, la collaborazione e la costanza. Ecco perché – ha concluso – è doveroso ringraziare il commissario Prefettizio del Comune di Scalea Dott. Francesco Massidda per averci concretamente supportato. Un ringraziamento anche al consigliere regionale Antonio De Caprio per la sua vicinanza anche nei momenti in cui avevamo perso le speranze”.