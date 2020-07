Criticità SS 107 nel tratto silano, annunciata l’interrogazione al ministro dei Trasporti

La Sila irraggiungibile se non con evidenti disagi a causa dei lavori. Il senatore Riccardo Nencini ha deciso di interrogare il ministro De Micheli sulle criticità della SS 107 silana-crotonese

COSENZA – Il senatore Riccardo Nencini presenterà un’interrogazione urgente al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, sulle gravi criticità della SS107 silana-crotonese. Nencini, in Calabria per la presentazione del libro scritto a 4 mani con Franco Cardini ” Dopo l’apocalisse. Ipotesi per una rinascita” ha raccolto la preoccupazione del PSI di San Giovanni in Fiore rispetto alla drammatica situazione della strada statale 107 Silana Crotonese, soprattutto per il tratto che interessa Cosenza-Camigliatello Silano. Un percorso stradale di circa 25 Km, su cui insitono ben 4 interruzioni con impianto semaforico e deviazioni sulla vecchia strada ex 107, per via della chiusura del ponte Cannavino, dove sono presenti molte e profonde buche sparse su entrambe le carreggiate,costituendo un grave pericolo per gli automobilisti e gli autotrasportatori in transito.

Ritenendo, quindi, che le precarie condizioni viarie che rendono la strada del tutto insicura stia non solo arrecando gravi disagi alla popolazione e penalizzando gli operatori economici dell’altopiano silano ma soprattutto, che stia limitando la possibilità di garantire collegamenti veloci con l’ospedale HUB di Cosenza in caso di interventi urgenti di pronto soccorso, il senatore Nencini si farà portavoce della richiesta di un monitoraggio costante sui lavori della SS107 che assicuri un rapido svolgimento dei lavori nel rispetto del crono-programma presentato e per la realizzazione di una piattaforma per elisoccorso,anche notturno, da installare sul territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, per assicurare il trasferimento urgente di malati gravi.