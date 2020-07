Falconara, aveva trasformato il balcone in serra per coltivare marijuana: arrestato

7 le piante di marijuana in fase di coltivazione, di altezza compresa tra i 90 ed i 120 centimetri trovate dai carabinieri di Paola dopo una perquisizione. Sequestrati anche 7 litri di fertilizzante, 3 lampade alogene, una quarantina di grammi circa di semi di canapa



FALCONARA ALBANESE (CS) – Il balcone della camera da letto trasformato in una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana: 7 le piante ritrovate in fase di coltivazione, di altezza compresa tra i 90 ed i 120 centimetri. Produzione di sostanze stupefacenti: per questo reato è stato arrestato un 67enne di Falconara Albanese, dai carabinieri della Compagnia di Paola – Nucleo Operativo e Radiomobile. Un normale controllo nei confronti di un soggetto notato camminare sul lungomare di Torremezzo di Falconara Albanese, da cui è derivato un atteggiamento smisuratamente agitato e nervoso. Da qui è partita l’indagine dei carabinieri.

I militari, impegnati a perlustrare la zona del lungomare della frazione di Torremezzo del Comune di Falconara Albanese, hanno proceduto al controllo di un uomo, notato passeggiare da solo. Data l’evidente insofferenza manifestata dal soggetto sottoposto al controllo, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandogli, nella tasca dei pantaloni, uno spinello ed un coltello a serramanico con una lama da 8 centimetri. A questo punto i Militari gli hanno chiesto come mai si trovasse in zona, nonostante risiedesse in un altro Comune della fascia tirrenica cosentina. Il 40enne, che non accennava a tranquillizzarsi, giustificava la sua presenza a Falconara Albanese dichiarando di trovarsi momentaneamente presso l’abitazione del padre il quale, in pessime condizioni di salute, aveva bisogno di continue cure.

Decisi a vederci chiaro, i carabinieri, dopo essersi fatti accompagnare presso il suo momentaneo domicilio, hanno notato un uomo seduto su un muretto, vicino all’abitazione, impegnato a fumarsi una sigaretta. Dopo averlo identificato nel padre del 40enne, i militari hanno riscontrato che, diversamente da quanto loro riferito, godeva di ottima salute. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di comprendere, probabilmente, il motivo di tanta agitazione. Il balcone della camera da letto del 67enne, infatti, era stata trasformata in una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana: Ai lati erano state montate delle tende a rete, per impedirne la visione dall’esterno; all’interno, invece, erano stati applicati, in sospensione, dei vecchi CD-ROM per agevolare la propagazione dei raggi del sole.

7 le piante di marijuana in fase di coltivazione, di altezza compresa tra i 90 ed i 120 centimetri. Sequestrati anche 7 litri di fertilizzante; 3 lampade alogene; una quarantina di grammi circa di semi di canapa. Il 67enne, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Stamattina l’arresto è stato convalidato. Il figlio del 67enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.