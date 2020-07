Acri, bambino cade dal balcone. Trasportato in eliambulanza a Cosenza

Immediati i soccorsi del 118. L’incidente nella frazione di San Giacomo ad Acri. Le condizioni del bambino non sarebbero gravi

.

ACRI (CS) – Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone della propria abitazione ed è stato portato in ospedale a Cosenza. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in Contrada Casalinella, frazione di San Giacomo ad Acri. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno deciso di far intervenire l’eliambulanza che ha trasporto il bambino all’Annunziata di Cosenza. Attimi concitati e di paura ma il piccolo non verserebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.