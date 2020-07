Ripresi i lavori sulla Mirto-Longobucco, giovedì sopralluogo degli assessori Catalfamo e Gallo

Il 16 luglio sopralluogo della Regione sui lavori alla Sila-Mare ripresi dopo diverso tempo. In programma anche un incontro a Longobucco con gli amministratori locali

LONGOBUCCO (CS) – Dopo un lungo periodo di fermo, sono ripartite le attività di cantiere per la realizzazione della strada Mirto-Longobucco. I lavori sono ripresi recentemente, dopo un blocco dovuto sia all’emergenza Covid-19 sia all’esigenza di superare alcune criticità di carattere tecnico. Per monitorare la regolare e continua esecuzione di opere che, oltre a garantire una boccata di ossigeno a circa 20 lavoratori ed alle loro famiglie, consentiranno di velocizzare l’accesso alle aree interne, per la mattinata di giovedì 16 luglio è stato fissato un sopralluogo al quale, insieme a tecnici dell’impresa appaltatrice e funzionari della Regione, prenderanno parte anche gli Assessori regionali alle Infrastrutture ed all’Agricoltura, rispettivamente Domenica Catalfamo e Gianluca Gallo. Previsto altresì un incontro con gli amministratori locali, nei saloni del Comune di Longobucco, per fare il punto sullo stato del progetto e sulla tempistica di esecuzione.