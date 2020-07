Cannanivo, i sindaci di Spezzano e Celico preoccupati “non tolleriamo più ulteriori ritardi”

Per i due sindaci i lavori metteranno a dura prova l’economia del territorio con “ripercussioni economiche su operatori turistici, commercianti e agricoltori”. Chiedono tempi rapidi e certi sui lavori, agevolazioni economiche e presentano una serie di proposte all’attenzione delle istituzioni

.

COSENZA – Antonio Falcone e Salvatore Monaco, sindaci di Celico Sindaco Spezzano, sono preoccupati per le ricadute negative all’economia del territorio a seguito della chiusura del Viadotto Canannavino sulla Statale 107 Silana-Crotonese per diversi mesi. Per questo chiedono risposte certe ma anche aiuti e agevolazioni economiche per gli operatori e i commercianti. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al prefetto di Cosenza, al Presidente della Provincia e alla governatrice Jole Santelli affinché siano vicini ai cittadini e si faccia di tutto per vigilare sul completamento dei lavori rispettando in modo categorico il cronoprogramma e senza ulteriori ritardi. I lavori che, come mostrano le foto, sono iniziati questa mattina.

“Esprimiamo grave preoccupazione per la situazione della viabilità sulla statale 107″ scrivono Falcone e Monaco “all’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova la nostra economia, si aggiungono ulteriori problematiche dovute ai lavori del Ponte Cannavino e sulla statale in direzione Sila, che comportano gravi disagi e difficoltà per gli operatori turistici, i commercianti e gli agricoltori del nostro territorio e per chi vuole recarsi in Sila per le proprie vacanze. Comprendiamo la necessità e l’urgenza di effettuare lavori non differibili sui viadotti per ragioni di sicurezza pubblica, ma non tolleriamo in alcun modo ulteriori ritardi nello svolgimento degli stessi. E’ nostra intenzione rivolgerci a Sua Eccellenza il Prefetto, al Presidente della Provincia e della Regione affinché stiano accanto ai nostri territori e alla nostra cittadinanza in questo momento di emergenza. A tal proposito porteremo all’attenzione delle istituzioni le suddette proposte:

– Monitoraggio costante in merito al rapido svolgimento dei lavori nel rispetto dei cronoprogrammi, anche attraverso turni nei giorni festivi e notturni

– Potenziamento dei servizi sanitari sull’altopiano Silano, servizio guardia medica h 24 sette giorni su sette con supporto ambulanza medicalizzata e realizzazione di una pista per l’atterraggio dell’elisoccorso

– Concessione di aiuti ed agevolazioni per operatori e commercianti

– Potenziamento segnaletica e verifica percorsi alternativi, potenziamento della presenza del personale Anas sulle strade nei giorni di maggiore afflusso

– Sistemazione strada Provinciale ex 107 Montescuro

“Nei prossimi giorni – concludono – intraprenderemo tutte le azioni necessarie per sensibilizzare le istituzioni affinché si possa intervenire e si possano avere risposte concrete e tempestive”.