Cetraro, in fiamme nella notte uno stabilimento balneare

Le cause che hanno determinato l’incendio sono ancora da accertare. Il fatto è accaduto nella notte nella zona di Lampetia

CETRARO (CS) – Uno stabilimento balneare in località Lampetia di Cetraro, centro della costa tirrenica cosentina, è stato distrutto dalle fiamme la scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per tutta la notte e le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, che dovranno stabilire le origini e le cause che hanno provocato il rogo. Ingenti i danni.