Amantea, cittadini sotto il Comune: “spostare subito i migranti positivi” (FOTO-VIDEO)

Momenti concitati anche questa mattina ad Amantea dopo le proteste di ieri sulla Statale 18. I cittadini pretendono che i commissari prefettizi scendano e parlino ai manifestanti

AMANTEA (CS) – E’ ripresa al Comune di Amantea la protesta di un gruppo nutrito di cittadini, ma anche villeggianti e commercianti, per chiedere l’immediato trasferimento dei migranti ospiti nella cittadina e risultati positivi al Coronavirus. In un primo momento i manifestanti hanno chiesto che i commissari scendessero per parlare e fornire risposte alle loro domande mentre poco dopo sono state ricevute, quale delegazione, due persone.

La protesta, ci tengono a precisare i manifestanti che sono monitorati dalle forze dell’ordine, non è affatto rivolta ai migranti ma alla paura dal punto di vista sanitario che ha già creato problemi dal punto di vista turistico. I manifestanti chiedono che, chi si occupa della gestione del Comune, risponda della situazione a tutti i cittadini e lo faccia pubblicamente, utilizzando se necessario anche il teatro della cittadina tirrenica. Sul posto sono presenti anche carabinieri e polizia per tenere sotto controllo la situazione.

Incontro al teatro con i commissari di Amantea

In tarda mattinata è stato promosso un incontro tra la commissione prefettizia e i cittadini nel teatro comunale di Amantea nel corso del quale i manifestanti hanno ribadito le loro motivazioni, chiedendo il trasferimento immediato dei migranti. Inoltre, annunciano di voler sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Paola.

“Non ci basta che la struttura venga blindata – dice uno dei cittadini rivolgendosi ai commissari – chiediamo che siano curati in una struttura più idonea e lontana dal centro cittadino. Chiediamo sicurezza per noi e per loro. Inoltre, un due giorni abbiamo avuto un crollo economico. Viviamo di turismo e questa situazione ci ha già penalizzato fortemente”.

Foto e video di Francesco Greco