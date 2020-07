Scontro tra un auto e una moto sulla Statale 107 tra Paola e Cosenza

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 107 nei pressi del bivio per la vecchia strada che porta al valico della Crocetta. Lievemente ferito il motociclista

COSENZA – Un incidente tra un’auto guidata da una donna e una moto di grossa cilindrata alla cui guida c’era un giovane, si è verificato sulla Statale 107 Silana Crotonese tra Paola e Cosenza. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato il ferimento, per fortuna in modo lieve, del motociclista finito a terra dopo l’urto con l’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 17.00 di oggi nei pressi del bivio per la vecchia strada che porta a valico della Crocetta. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e gli uomini della polizia stradale per effettuate i rilievi e gestire il traffico che nei momenti immediatamente successivi all’incidente, ha visto formarsi le inevitabili code in entrambe le direzioni.