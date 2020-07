Domani la ministra Elena Bonetti a Diamante per parlare di famiglia

La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, sarà ospite domani sera a Diamante all’iniziativa intitolata “Famiglia al centro Le misure per ripartire”

DIAMANTE (CS) – Elena Bonetti, ministro per la famiglia e le pari opportunità sarà domani sera a Diamante per un un incontro incentrato sulla “Famiglia al centro Le misure per ripartire”. Un’iniziativa che “rappresenta un importante occasione per approfondire le azioni messe in campo in queste settimane” ha annunciato il sindaco di Diamante Ernesto Magorno. “La famiglia è tornata a essere un tema centrale nell’agenda del governo e il merito è della Ministra Bonetti che con il suo grande lavoro ha realizzato misure di straordinaria importanza che l’Italia attendeva da anni”. L’appuntamento è per domani sera alle ore 20:30 su Largo Savonarola. Previsti gli interventi di Francesco Candia, presidente f.f. di Anci Calabria e Franco Iacucci, presidente dell’ente Provincia di Cosenza.