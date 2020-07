Ad Altomonte weekend dedicato alla pesca sportiva

Oggi e domani, domenica 19, evento nazionale di pesca sportiva, organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, al lago Farneto

ALTOMONTE (CS) – Il Lago Farneto torna ad ospitare l’evento nazionale FIPSA, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Un weekend dedicato agli appassionati della pesca di fondo, che si ritroveranno da tutta Italia nella Città d’Arte per la Coppa Italia Fisheries 2020. È quanto fa sapere l’assessore al turismo Mario Pancaro confermando con il Sindaco Giampietro Coppola l’impegno che l’Amministrazione Comunale sta continuando ad investire nella valorizzazione dell’area, strategica per il rilancio e la promozione di Altomonte come destinazione turistica.

Il primo cittadino coglie l’occasione per ringraziare il presidente della FIPSA, Angelo Ferraro, per aver contribuito anche quest’anno a promuovere l’inserimento di Altomonte nel circuito dei territori che ospiteranno la prestigiosa manifestazione sportiva ed il Consorzio di Bonifica per la collaborazione dimostrata nel completamento degli interventi che hanno interessato il rafforzamento delle postazioni di pesca e le operazioni di pulizia e decoro dell’area.