Fiumefreddo Bruzio, sindaco rassicura: “nessun allarmismo, situazione sotto controllo”

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Dopo la notizia del caso positivo della dottoressa cosentina, rientrata dalla capitale a Fiumefreddo Bruzio, i residenti del luogo hanno iniziato a mostrare allarmismo e preoccupazione. A rassicurarli è intervenuto lo stesso sindaco, Fortunato Rosario Barone, scrivendo una nota in cui li esorta a mantenere la calma e rispettare comunque le regole imposte dall’emergenza Covid, pena sanzioni da 400 a 3mila euro.

“La situazione – ha dichiarato il primo cittadino – è assolutamente sotto controllo. Vi invito perciò a non allarmarvi e soprattutto a non diffondere falsi allarmi. Diffidate delle notizie diffuse attraverso i social e aspettate di conoscere le notizie ufficiali su una situazione che, ribadisco, è sotto controllo.

Approfitto dell’occasione per ricordare che sono tuttora in vigore le disposizioni che vietano gli assembramenti, contemplano l’uso della mascherina nei locali al chiuso e, in alternativa al rispetto della distanza di sicurezza, nei locali pubblici e aperti al pubblico e che, nell’ipotesi accertata di violazione, verrà applicata la sanzione da 400 a 3mila euro con la chiusura degli esercizi da 3 a 5 giorni se la violazione è commessa o consentita dagli esercenti. Confidando nel senso di responsabilità di tutti, vi ringrazio per la collaborazione e vi invito a dare credito alle notizie ufficiali che, una volta ricevute, vi saranno comunicate tempestivamente. Idealmente vi abbraccio e sempre forza Fiumefreddo”.