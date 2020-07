Dal 17 luglio il Frecciargento Sibari Bolzano fermerà alla stazione di Torano

Ad annunciarlo il leader dei Diritti Civili Franco Corbelli promotore dell’iniziativa che ha coinvolto e trovato l’appoggio di una quarantina di sindaci del cosentino oltre a diversi esponenti politici e istituzionali “dal 9 luglio la vendita dei biglietti, al 17 la fermata. Un gradissimo risultato”

.

COSENZA – Dal 17 luglio il Frecciargento Sibari-Bolzano avrà una fermata in più, quella nella stazione di Torano-Lattarico. Permetterà ad un bacino di circa 300mila persone di più di 60 comuni dell’area urbana di Cosenza, della Presila, del Savuto, della Valle del Crati e dell’Esaro di utilizzare il collegamento veloce di Trenitalia per il Centro e il Nord del Paese.

A dare l’annuncio Franco Corbelli. Il leader dei diritti civile è stato il promotore coinvolgendo decine di sindaci e rappresentanti istituzionali “cCe l’abbiamo fatta. Una vasta, importante area della Calabria, oltre 300mila persone di più di 60 comuni, dell’area urbana di Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto, della Presila, del Savuto, della Valle del Crati e dell’Esaro, sino ad oggi completamente tagliata fuori dai collegamenti veloci con Roma, il Centro e il Nord del Paese, finalmente può ripartire, uscendo dall’isolamento”. Così Franco Corbelli ha commentato la notizia ufficiale. “La fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla stazione di Torano-Lattarico – ha detto Corbelli – sarà in vendita dal 9 luglio e operativa dal 17 luglio. Mi ha cortesemente dato la notizia, poco fa, l’on. Enza Bruno Bossio dopo aver avuto la comunicazione direttamente da Ferrovie e Trenitalia”.

“E’ un risultato straordinario – ha aggiunto Corbelli – un’importante, storica battaglia vinta da una magnifica squadra, possiamo dire oggi al completo: 40 sindaci (con le ultime due importanti e significative adesioni di oggi dei primi cittadini di Montalto, Piero Caracciolo, e Rende, Marcello Manna), il Presidente della Regione, Jole Santelli, che ha voluto, chiesto e ottenuto questa strategica fermata(e che ringrazio in modo particolare), due deputati, Enza Bruno Bossio del Pd e Alessandro Melicchio del Movimento 5 Stelle, il Presidente della Provincia, Franco Iacucci, il consigliere regionale Giuseppe Aieta e il Movimento Diritti Civili. Questo treno – ha concluso Corbelli – rappresenta una grande opportunità che, a costo zero per lo Stato, viene data a quasi una metà provincia, facendo anche risparmiare alla Regione un milione e mezzo di euro, somma che non dovrà più dare a Trenitalia, per avere assicurato questo servizio”.