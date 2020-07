Viadotto Cannavino, da lunedì chiuso per tre mesi. I percorsi alternativi

Prenderanno il via da lunedì gli interventi di manutenzione per l’adeguamento statico del viadotto Cannavino, sulla Statale 107 Silana Crotonese. La chiusura fino a settembre

COSENZA – I previsti interventi di manutenzione programmata sul Viadotto Cannavino, inizieranno a partire da lunedì e per questo, fanno sapere da Anas, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ (SGC Paola-Crotone), in provincia di Cosenza. Per consentire i lavori dell’adeguamento statico del Viadotto Cannavino, a partire dalle ore 6:00 di lunedì 6 luglio e fino al 30 settembre 2020, sarà in vigore la chiusura al transito lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese‘, dal km 41,300 al km 43,130.

Prima della prevista chiusura del tratto sono stati eseguiti da Anas lavori di manutenzione per la mitigazione del rischio lungo i percorsi alternativi concordati in sede COV presso la Prefettura di Cosenza che hanno riguardato, interventi di rifacimento delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale e verticale, la messa in sicurezza delle scarpate stradali dal rischio caduta massi, il ripristino localizzato delle barriere bordo laterali (guard rail) danneggiate, il taglio della vegetazione arbustiva invasiva e pericolante, la pulizia della sede stradale e delle banchine laterali, opere idrauliche e la rimozione dei rifiuti abbandonati. E’ stata anche realizzata una minirotatoria nel comune di Spezzano della Sila, finalizzata all’ottimizzazione dei fluissi di traffico nel tratto di interconnessione tra la SS107 ‘Svincolo di Spezzano Sila/Casali del Manco’ e indirizzamento sulla viabilità provinciale e comunale.

PERCORSI ALTERNATIVI

Nel periodo di chiusura del Viadotto Cannavino, sono stati individuati e condivisi i seguenti percorsi alternativi:

1) Per soli veicoli “Leggeri” (con massa complessiva fino a 35 q.li) provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti nella presila (Comuni di Celico- Spezzano della Sila, Casali del Manco, S. Pietro in Guarano), Sila, Crotone, uscita obbligatoria allo svincolo sulla SS 107 di Pianette di Rovito al km 37+200 direzione Rovito, ex SS107, Celico, con rientro in SS107 allo svincolo di Celico al km 43,200; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice Crotone-Sila-Presila e diretti a Cosenza/A2/Paola.

Il traffico locale tra Cosenza e l’abitato di Rovito (e viceversa) potrà continuare ad utilizzare il tratto di SS 107 tra gli svincoli di Cosenza Centro Storico – Cosenza Cimitero- Pianette di Rovito -Rovito)

2 a) I veicoli con massa complessiva superiore a 35 q.li e provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti in Sila- Crotone:

• ambito locale: dovranno percorrere l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Reggio Calabria con uscita ad Altilia Grimaldi, continuando lungo la SS 616 ‘di Pedivigliano’, SS 108 bis per Colosimi, SS 108 bis per località Bocca di Piazza, SS. 108 bis per località Lorica, SS107 per località Garga / SP. 211 per località Carlomagno, per poi rientrare sulla SS 107 in località Silvana Mansio; percoso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta Crotone-Sila e diretti a Cosenza/A2/Paola.

2 b) I veicoli con massa complessiva superiore a 35 q.li e provenienti da Sicilia/Reggio Calabria (lunga percorrenza) e diretti in Sila- Crotone dovranno percorrere l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Salerno prendere l’uscita Lamezia Terme, continuando a percorrere la SS 280 dei Due Mari , la SS 280 dir la SS 106 Var/A in direzione Sellia Marina, la SS106 Jonica in direzione Crotone; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta e diretti in A2/Reggio Calabria/Sicilia.

2 c) I veicoli con massa complessiva superiore a 35 q.li e provenienti da Campania/Basilicata (lunga percorrezna) e diretti in Sila- Crotone dovranno percorrere l’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”in direzione Reggio Calabria con uscita a Firmo, continuando lungo la SS534 di “Cammarata degli Stombi”, la SS106 “Jonica” in Località Stombi in direzione Crotone; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta e diretti in Basilicata/Campania.

3) I veicoli locali con massa complessiva superiore a 35 q.li nel tratto Crotone – Cosenza potranno utilizzare l’uscita SS107 in località Garga, proseguire lungo la SS 108 bis per Colosimi, SS 616 ‘di Pedivigliano’, A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Salerno; in alternativa, utilizzare l’uscita sulla SS107 in località Silvana Mansio, proseguire sulla SP 211 per località Carlomagno, SS 108 bis direzione Colosimi, SS. 616 ‘di Pedivigliano’ e A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Salerno; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta.

4) I veicoli con massa complessiva a 35 q.li, adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione Civile etc.) che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l’esigenza di carico e scarico nei Comuni di Casali del Manco, Celico e Spezzano della Sila dovranno utilizzare le seguenti uscite: i veicoli provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti a Celico-Spezzano della Sila – Casali del Manco – S. Pietro in Guarano – Sila – Crotone dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo sulla SS107 (km 34,200), continuare in direzione Cosenza Centro storico, innesto viabilità Provinciale (SP) direzione Casali del Manco con rientro sulla SS 107 allo svincolo di Spezzano della Sila al km 45,450; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta.