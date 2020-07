Accusata di essere falsa invalida, Tribunale accoglie ricorso. Riconosciuta l’invalidità al 100%

I fatti risalgono all’aprile del 2019 quando la donna, F.C. di 47 anni venne indagata per truffa aggravata ai danni dell’Inps e scattò anche il sequestro di beni per 180mila euro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Svolta per la difesa della “falsa” invalida F.C. 47 anni dopo il clamore mediatico suscitato dal sequestro dei beni e l’accusa di presunta truffa ai danni dell’INPS. La vicenda risale al 9 aprile dello scorso anno. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Rossano la 47enne era riuscita ad ottenere la certificazione dell’ASL, per l’invalidità al 100% e avrebbe percepito indennità di accompagnamento per la sua “incapacità” a compiere gli atti quotidiani della vita mentre invece – questa era l’accusa – svolgeva attività quotidiane come guidare l’auto o altre attività, in maniera completamente autonoma. L’Inps aveva poi convocato la donna per la visita, e forte del provvedimento cautelare, nonché del clamore mediatico, aveva revocato il beneficio del sussidio di accompagnamento.

La donna, sicura delle proprie ragioni ha presentato tramite il proprio legale, l’avvocato Francesco Sammarro del Foro di Castrovillari, il ricorso giudiziario al Tribunale di Castrovillari che è stato accolto. Il Tribunale ha riconosciuto e accertato come sussistente, l’invalidità della donna, messa in dubbio dalla locale Procura della Repubblica senza alcun supporto medico-scientifico. F.C. ha così ottenuto il riconoscimento dell’invalidità al 100% ed il diritto alle relative provvidenze.