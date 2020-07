Statale 107, alta velocità e traffico: si chiede maggiore sicurezza

Toscano: “chiediamo di rendere sicure le fermate autobus lungo la statale per salita e discesa viaggiatori e recare sicurezza a tutti i cittadini”

PAOLA (CS) – Il segretario provinciale della F.A.I.S.A della CONF.A.I.L. (Federazione Autonoma Italiana Sindacati Autoferrofilotranvieri Internavigatori – Autotrasportatori e Ausiliari del Traffico), Alessandro Toscano esprime la sua preoccupazione riguardo l’alta velocità e il traffico che si riscontrano sulla statale 107. “Il litorale del Tirreno cosentino, – dichiara – circa centoventi chilometri di strada, con tanti centri abitati che, nel complesso, tra residenti e turisti, tra un po’ conterà centinaia di migliaia di presenze, rischia di registrare la quasi totale assenza della Polizia. La grave carenza di personale del Commissariato di Polizia di Paola e i distaccamenti della Polizia Stradale di Paola e di Scalea, rende particolarmente difficoltosa il controllo del territorio e di vigilanza stradale.

Con molta probabilità si rischia di non garantire la presenza costante per tutta la giornata e per tutti i giorni della settimana della Volante. Maggiore sicurezza, quindi, per determinare maggiori investimenti anche su sistemi di rilevazioni di velocità (autovelox e scout speed), per ridurre il rischio di incidenti, che ormai da diversi anni si presentano in modo constante nel periodo estivo. Proprio pochi giorni fa si è registrato l’ennesimo incidente sulla Statale all’altezza di Paola, fortunatamente senza vittime. Inoltre lo scorso anno, sembrerebbe che nel mese di agosto, un’autovettura proveniente da Bonifati percorreva la statale ad alta velocità scontrandosi frontalmente con un autobus di linea causando la morte propria e il ferimento di viaggiatori e del conducente e danni all’autobus. Con la presente, sollecitiamo al fine di rendere sicuro le fermate autobus lungo la statale per salita e discesa viaggiatori e recare sicurezza a tutti i cittadini. Alla luce del caso si chiede l’intervento degli organi competenti, per risolvere questa grave problematica.”