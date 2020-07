La provincia di Cosenza presto “Covid free”. Resta un solo positivo in isolamento

Anche oggi il bollettino diffuso dal dipartimento salute della Regione non riporta nessun contagio in Calabria a fronte di 988 tamponi analizzati. Intanto in provincia di Cosenza, dove non si registrano nuovi casi dal 20 maggio, resta un solo positivo in isolamento domiciliare

.

COSENZA – Secondo giorno consecutivo senza nessun nuovo contagio in Calabria registrato belle ultime 24 ore dal dipartimento salute della Regione. Restano 1.181 i casi totali, comprese le vittime e i guariti. Ad oggi in Calabria sono stati effettuati in totale 94.880 tamponi, 988 più di ieri. Scendono a 26 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, con un decremento di due persone rispetto a ieri. La provincia di Cosenza si appresta a diventare covid-free, visto che rispetto al dato di ieri è rimasto un solo paziente ancora positivo a Bocchiegliero che si trova in isolamento domiciliare. Dopo la guarigione e le dimissioni dell’anziano ricoverato all’Annunziata, nell’ultima settimana erano rimasti solo due positivi in isolamento fiduciario, uno nel comune di Bocchigliero e uno a Fagnano. Nel cosentino, in totale, si sono registrati 468 contagi dall’inizio dell’epidemia, 34 decessi e oltre una cinquantina di comuni colpiti dal virus con epicentro il focolaio di Torano. Ma è dal 20 maggio che in tutta la provincia non si registrano più nuovi positivi.

Sono complessivamente sono 1.060 i guariti in tutta la Calabria, due in più di ieri. Restano ancora 4 pazienti ricoverati in ospedale con sintomi: una a Catanzaro, due al Gom di Reggio Calabria e uno allo Jazzolio di Vibo Valentia. Dal 29 maggio non si registrano più decessi in Calabria. Le vittime da coronavirus restano in totale 97. Infine sono 20 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, anche qui due meno di ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.323.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti