In fumo sterpaglie e macchia mediterranea. Non è la prima volta che si sviluppano fiamme in questa zona. In corso le indagini per accertare la natura del rogo

CASTROVILLARI (CS) – Domato l’incendio che ieri pomeriggio si era sviluppato attorno al colle della Madonna del Castello di Castrovillari. Sul posto prontamente sono intervenuti alcuni volontari, il Coc Comunale, rappresentato da Fabio Donato, che hanno apportato il primo intervento, grazie all’impianto antincendio di cui è dotato il Santuario. Mentre, una squadra proveniente da Campotenese del Consorzio di Bonifica, insieme agli operai di Calabria Verde, sono intervenuti nella parte inferiore del colle con due DOS, un Pickup e un autobotte, riuscendo così a circoscrivere e a spegnere l’incendio.

Dall’alto, un mezzo areo regionale. In fumo sterpaglie e macchia mediterranea. Nel luglio 2016, un altro incendio aveva avvolto il colle, raggiungendo i muretti che costeggiano la strada che porta al Santuario Mariano. E, nell’agosto dello scorso anno stessa storia. Sarebbero incendi di natura dolosa, in corso le indagini per accertarlo. Sul posto, il rettore del Santuario, Don Carmine De Bartolo e il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito accorso per sincerarsi dell’entità del rogo.