Lunghissime code si sono formate sulla Statale 107, tra Paola e Cosenza, a causa di un incidente tra due vetture avvenuto in una galleria

COSENZA – Un lungo serpentone di auto si è formato sulla Statale 107 Silana-Crotonese, in direzione Cosenza. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due auto all’interno della galleria “Fontanelle”, subito dopo le gallerie gemelle. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico che sta subendo pesanti rallentamenti che si stanno ripercuotendo anche sulla statale 18 per il rientro delle persone dalle località di mare della costa tirrenica cosentina. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma solo lievi contusioni per gli occupanti delle vetture.