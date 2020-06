Emergenza rifiuti, sindaco di Mendicino esprime volontà di ospitare l’Ecodistretto

“Non possiamo essere più schiavi della logica delle discariche ma abbiamo bisogno urgente di impianti di riciclo e di riutilizzo perché questo è l’unico modo per risolvere il problema

MENDICINO (CS) – “In questi giorni ha colpito tutti la notizia delle dimissioni annunciate dal Presidente dell’Ato Cosenza e la sua dichiarazione secondo la quale a breve saremo difronte ad una vera e propria emergenza rifiuti. Accanto a ciò, le immagini delle ultime ore sulle tv regionali di una Reggio Calabria con le strade invase dai rifiuti, come sta del resto avvenendo da settimane anche a Cosenza, sono lì a dirci che il peggio potrebbe essere imminente. E presto anche le tante città virtuose sulla raccolta differenziata come Mendicino potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni. Ecco perché occorre intervenire urgentemente.” Queste le dichiarazioni del sindaco di Mendicino Antonio Palermo. “Il problema, – continua – come tutti i cittadini ormai sanno, non è la raccolta dei rifiuti effettuata dai Comuni ma è il loro conferimento, dovuto alla mancanza di impianti pubblici di riciclo e riutilizzo.

Eppure i soldi per la loro costruzione sono già stati stanziati da tempo dalla Regione Calabria ma in questi anni come Sindaci dell’Ato non siamo riusciti a trovare siti per poterli realizzare a causa della mancanza di disponibilità dei territori. Ed è per questi motivi e al fine di superare questa delicatissima empasse che nei giorni scorsi ho espresso la volontà di ospitare a Mendicino l’Ecodistretto. Non possiamo, infatti, essere più schiavi della logica delle discariche ma abbiamo bisogno urgente di impianti di riciclo e di riutilizzo perché questo è l’unico modo per risolvere un problema che paradossalmente potrebbe invece diventare un’opportunità per le nostre comunità, come avviene già da anni nelle regioni e nei Paesi più evoluti dove dai rifiuti differenziati si ottiene finanche energia termica o elettrica pulita.

Quindi, mi auguro che nelle prossime ore la politica tutta sia capace di assumersi le necessarie responsabilità trovando soluzioni concrete e definitive a questo problema dopo il tanto impegno che i cittadini in questi ultimi anni hanno profuso sulla raccolta differenziata. Interveniamo, quindi, tutti insieme prima possibile altrimenti sarà troppo tardi e le nostre città saranno sommerse dai rifiuti.”