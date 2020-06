A Lungro sarà realizzato un sentiero turistico, 156 mila euro dalla regione Calabria

Grazie al finanziamento regionale, ottenuto nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale, sarà realizzata anche la pulizia del sottobosco della montagna

LUNGRO (CS) – Nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale della Regione Calabria, per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, annualità 2017, il Comune di Lungro, ottiene un finanziamento di 156 mila euro, finalizzato alla realizzazione di un sentiero turistico e alla pulizia del sottobosco della montagna. A darne notizia è il sindaco Giuseppino Santoianni. “Quest’ultimo ulteriore finanziamento – è scritto in un comunicato stampa a firma del primo cittadino – è stato raggiunto grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Calabria, attraverso l’apporto con l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo”.

“La salvaguardia ambientale della montagna – commentano il sindaco e l’assessore all’agricoltura Vincenzo De Marco – per la nostra amministrazione è di primaria importanza, che passa necessariamente nella tutela e valorizzazione dei valori artistici, storici e religiosi del nostro borgo e delle aree interne, che rappresentano senza dubbio un valore aggiunto”.

“Con queste importanti risorse – evidenziano il primo cittadino e l’assessore all’agricoltura – continuiamo nel concretuzzare la nostra visione progettuale, che s’inserisce in un percorso naturalistico, teso alla rivalutazione delle nostre aree interne, che senza dubbio rappresentano quel necessario valore aggiunto del nostro territorio, che si unisce in un binomio tra il centro storico e la montagna in unica offerta turistica e di sicuro richiamo per gli appassionati e i turisti”.