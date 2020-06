La Regione finanzia il cartellone estivo di Mormanno

Per il secondo anno consecutivo la Regione ha finanziato ‘L’Agosto Mormannese’. Centodieci mila euro per un cartellone di spettacolo unico in Calabria

MORMANNO (CS) – La Regione ha finanziato l’evento estivo della città di Mormanno con 110.000 euro. Lo rende noto l’amministrazione comunale. «Ancora una volta – commenta il consigliere delegato allo spettacolo e turismo, Flavio De Barti – abbiamo raggiunto uno straordinario risultato per tutta la nostra comunità. Un lavoro di squadra frutto della sinergia con gli amministratori, le associazioni, i progettisti e i cittadini che hanno permesso di candidare e rappresentare Mormanno tra i borghi capaci di diventare attrattori turistici e di spettacolo per la prossima stagione». L’amministrazione ottiene il finanziamento per il secondo anno consecutivo. «L’Agosto Mormannese – prosegue De Barti – si è trasformato in un cartellone di spettacolo unico in Calabria, con nomi illustri della musica, dello spettacolo, del teatro con 6 date di respiro nazionale che hanno fatto registrare il tutto esaurito ad ogni performance artistica. Il nuovo progetto consolidato dal contributo regionale permetterà al borgo del Pollino di continuare a rafforzare il suo brand di città spettacolo con performance artistico – musicali di forte richiamo per il pubblico appassionato del genere ed i turisti».