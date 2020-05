Al via i lavori che porteranno alla demolizione della vecchia struttura e alla costruzione del nuovo plesso scolastico. Sarà totalmente antisismico, con elevati standard di isolamento termico, su due piani e si svilupperà su una superficie di circa 545 mq

.

MENDICINO (CS) – Con la demolizione del vecchio edificio sono iniziati i lavori che porteranno alla costruzione del nuovo plesso scolastico di Via San Paolo a contrada Tivolille a Mendicino grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune dal settore lavori pubblici della regione Calabria. I lavori, che in un primo momento sarebbero dovuti iniziare ad ottobre del 2019 e terminare ad Aprile 2020, erano stati spostati a all’inizio del nuovo anno ma poi tutto si era fermato a casa dell’emergenza coronavirus. Questa mattina sono finalmente iniziati i lavori di demolizione al quale hanno assistito il sindaco Antonio Palermo, l’assessore Irma Bucarelli, la dirigente Scolastica Assunta Morrone, il responsabile dell’ufficio tecnico Francesco La Valle, il direttore dei lavori e alla ditta incaricata. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di 6/7 mesi.

La nuova struttura che sorgerà nello stesso luogo sarà conferme alla normativa antisismica degli edifici pubblici. Sarà su due piani e si svilupperà su una superficie di circa 545 mq. Il primo piano dell’edificio sarà suddiviso in 5 aule, 1 sala docenti ed 1 ripostiglio mentre al secondo altre 5 aule e 1 laboratorio. Sono previsti poi un’ampio portico e due scale, una interna e una esterna. Attraverso il nuovo edificio si otterrò un incremento ed una più adeguata suddivisione degli spazi per soddisfare le esigenze didattiche di fruibilità dei locali, di opportune dimensioni delle aule proporzionate al numero di alunni per classe e di capacità degli alunni ospitabili.

L’edificio è stato progettato per raggiungere elevati standard di isolamento termico attraverso una coibentazione a cappotto in fibra minerale per pareti e copertura. Prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico con pannelli policristallini che comporterà vantaggi consistenti in termini di risparmio dei consumi garantendo un incremento di classe energetica dell’edificio.