Villa Torano, i legali del direttore sanitario Pansini: “ricostruzioni inesatte”

TORANO CASTELLO (CS) – Gli avvocati Amedeo Bianco, del foro di Catanzaro, e Pierluca Bonofiglio, del foro di Cosenza, difensori di Luigi Pansini, direttore sanitario di Villa Torano, la RSA che è stata focolaio di coronavirus, hanno scritto una lettera aperta in occasione di un servizio giornalistico televisivo che sarà trasmesso questa sera nel programma “Report”.

I due legali citano “alcuni aspetti che, per come riportati nella anticipazione, appaiono estremamente errati in punto di ricostruzione dei fatti accaduti e dunque lesivi della immagine del nostro assistito che da anni ricopre il ruolo di Direttore Sanitario di Villa Torano”.

Rsa Villa Torano (CS): quando sono iniziati i contagi? #Report lunedì 21.20 Rai3Villa Torano, Rsa alle porte di Cosenza, si è ritrovata il giorno di Pasquetta con oltre 70 contagi. La struttura è di proprietà di Massimo Poggi e della moglie di Claudio Parente, coordinatore della lista Casa della libertà che ha contribuito all'elezione della presidente Jole Santelli. Il sindaco di Torano aveva chiesto la chiusura della Rsa, che invece continua a operare disciplinata dall'Asp di Cosenza. Oggi, a un mese dai primi contagi ufficiali, sono tutti negativizzati. Ma quando sono iniziati i contagi? Un audio del 118 data un caso sospetto già 20 giorni prima del primo caso dichiarato.

“Più specificatamente, dall’anticipazione pubblicata su Facebook, si dà per assodato che il paziente Angelo Ragusa sia deceduto a causa del coronavirus – si legge nella missiva – che abbia contratto lo stesso virus all’interno della struttura e che vi sia stata un’ omissione da parte della Direzione Sanitaria di Villa Torano nei contatti con le strutture pubbliche e con il presidio ospedaliero dove il paziente era stato trasferito”.

“Tale ricostruzione però è basata su frammentarie e lacunose notizie raccolte anche attraverso interviste a persone che nulla conoscono dei fatti – affermano i due legali – e che hanno riportato esclusivamente valutazioni personali basate su sensazioni e non su dati reali (ci si riferisce alle dichiarazioni rilasciate dalla coniuge di Ragusa). Gli elementi oggettivi che rimangono di questa vicenda, invece non vengono richiamati ed è per tale motivo che si ritiene di ribadirli, al fine di fare chiarezza e di riportarli in trasmissione”.