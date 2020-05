Rossano: arrivano le proposte di Enel per gli operai, ma la protesta continua

Le proposte sono emerse dalla videoconferenza con i vertici dell’Enel in merito alla protesta dei due operai assunti con contratto a termine dalla ditta campana Sait saliti sulla ciminiera dell’ex centrale termoelettrica

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nonostante le proposte per i due operai, la loro protesta continua. Dalla videoconferenza sono emersi i seguenti punti: l’impiego dei due lavoratori fino alla fine dei lavori, prevista per il 31 luglio 2020 e la sottoscrizione di un protocollo per garantire formazione e impiego maestranze locali nelle prossime lavorazioni, già progettate ed in fase di appalto da qui a pochi mesi.

La videoconferenza si è svolta ieri con i vertici dell’Enel e a dare notizia dell’esito del confronto richiesto ed ottenuto dall’Amministrazione comunale con anticipo rispetto a quanto originariamente previsto, è stata l’assessore al lavoro Tatiana Novello, che da due giorni sta svolgendo un’interrotta attività di mediazione tra Enel e gli operai che, raggiunti telefonicamente e poi invitati a scendere di persona, non hanno accettato le proposte.

Anche a nome del sindaco Flavio Stasi, l’assessore, ringrazia l’Enel per la disponibilità e la volontà di dialogo preservata in questa complicata trattativa, augurandosi che si possa arrivare presto ad una soluzione non provvisoria. Prima raggiunti telefonicamente poi invitati a scendere di persona, i lavoratori non hanno accettato le proposte. Con i responsabili Enel (Evangelisti, Vinci, Sirianni, Cascella, Ballerini, quest’ultimo responsabile cantiere), il responsabile Sait Mauro ed una rappresentanza sindacale dei lavoratori (Guido per la CGIL), è scritto nella nota, “si è condivisa come priorità la necessità di evitare problemi di sicurezza alla centrale, garantire il diritto al lavoro e l’incolumità dei lavoratori, considerando anche l’impiego di forze di polizia, vigili del fuoco e di un’ambulanza in un periodo di estrema necessità per l’emergenza Covid”.

“Si è concordato – conclude la nota – di rafforzare la partnership tra l’Azienda, le rappresentanze sindacali ed il territorio attraverso la sottoscrizione di un protocollo con l’Istituzione e le rappresentanze sindacali tutte per mettere a punto strumenti a garanzia del lavoratori. L’obiettivo è quello di analizzare piani di committenza ed individuare e monitorare azioni di impiego di maestranze locali con particolare attenzione ai lavoratori storicizzati, la verifica di applicazione del piano energia e clima, oltre che l’organizzazione di corsi di formazione per adeguare le maestranze a nuove esigenze”.