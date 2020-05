Rientri in provincia di Cosenza, dato confortante. Per ora solo 2 positivi

Sono in totale 1.800 i tamponi effettuati alle persone rientrate nella provincia di Cosenza, 958 di questi già analizzati dall’AO e dai laboratori in Campania che hanno rilevato solo due casi positivi

.

COSENZA – Sono 2 i nuovi contagi accertati dall’Asp di Cosenza sui 958 tamponi analizzati finora dai laboratori interni all’Azienda ospedaliera e da quelli in Campania ai quali sono stati mandati i test che riguardano le persone rientrare dal 4 maggio in regione. Per adesso la situazione sui contagi dei rientri nella provincia di Cosenza non desta preoccupazioni. “Ci aspettavamo un numero basso di positivi da rientro, perchè – ha affermato il dirigente dipartimento prevenzione dell’Asp di Cosenza Sisto Milito – i calabresi che sono rimasti bloccati per il lockdown hanno dimostrato grande senso di responsabilità rispettando al meglio le regole della quarantena”.

Nel cosentino, dal 4 maggio, sono stati effettuati 1.800 tamponi, ma il numero è in costante aggiornamento sulla base delle registrazioni che arrivano sul sito della Regione. Il resto dei tamponi già effettuato, circa 850, sono ancora in stand-by perché, ha sottolineato il commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Giuseppe Zuccatelli “la difficoltà non è nel numero dei test fatti, ma nel reperire il reagente per processarli. Situazione questa comune a tutte le regioni italiane”. Problematica evidenziata anche dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che ha parlato di “situazione molto complessa nel Paese anche se si lavora senza sosta per procurare i reagenti che servono ad analizzare i tamponi. Ci sono – ha spiegato – molti tipi di reagenti così come i macchinari che li processano. Le Regioni ne stanno utilizzano diversi tipi e per questo la situazione diventa complicata”.