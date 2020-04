Intimidazione, incendiata l’auto del giornalista Buonofiglio

La vettura, una Fiat Punto, è stata completamente distrutta dal rogo. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Persone non identificate, la notte scorsa, hanno incendiato l’autovettura, una Fiat Punto, del giornalista Fabio Buonofiglio, direttore responsabile del giornale online ‘Altre Pagine’. L’auto, parcheggiata sotto l’abitazione del giornalista, è stata completamente distrutta. Di fianco alla Punto era parcheggiata un’altra autovettura di proprietà di una condomina di Buonofiglio, dustrutta anche questa dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Buonofiglio e la proprietaria dell’altra autovettura distrutta hanno presentato denuncia alla Compagnia dei carabinieri di Corigliano.

La solidarietà della Cisl

«Esprimo la solidarietà mia e della Cisl – dichiara Giuseppe Lavia, segretario generale dell’Ust Cisl di Cosenza – al direttore della testata giornalistica on line Altre Pagine, Fabio Bonofiglio, per l’intimidazione subita la notte scorsa con l’incendio della propria autovettura avvenuto nei pressi della sua abitazione, a Corigliano Rossano. Si tratta di un grave tentativo di inquinare la vita civile della comunità. Siamo perciò vicini a Bonofiglio e alla libera informazione quotidianamente impegnata nella cronaca di un territorio in cui da troppo tempo si registra una crescita della violenza. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura perché siano al più presto accertate la dinamica dei fatti e le responsabilità di quanto accaduto, chiedendo l’impegno di tutti sia per un’azione preventiva e repressiva, sia per fare massa critica verso ogni tentativo della criminalità di mettere a rischio la vita democratica nella sibaritide».