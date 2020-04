San Lucido, nominato amministratore parrocchiale per l’assistenza spirituale dei fedeli

Nominato l’amministratore parrocchiale della parrocchia San Giovanni Battista a San Lucido. Domenica prossima, attraverso l’amministratore, mons. Nolè farà pervenire un secondo messaggio di vicinanza alla comunità di San Lucido

SAN LUCIDO (CS) – L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, ha provveduto, in accordo e su richiesta di Don Maurizio, alla nomina dell’Amministratore della Parrocchia San Giovanni Battista in San Lucido nella persona del sacerdote Don Bruno Di Domenico, parroco di Santa Caterina Vergine e Martire di Paola. Tale nomina si è resa necessaria per assicurare l’assistenza spirituale dei fedeli nella cittadina tirrenica particolarmente colpita dal Covid-19.

La pandemia ha generato situazioni diversificate e non gestibili tutte allo stesso modo, nonostante i decreti del Governo, per il sorgere di specifici focolai e decisioni conseguenti più restrittive da parte delle autorità regionali competenti. Nel caso specifico, il parroco, don Maurizio Spadafora, ha cercato di non far mancare la sua vicinanza alla comunità, ma l’aggravarsi della situazione, le preoccupazioni legate ai numerosi spostamenti previsti dal Parroco, insieme ad alcuni problemi di salute da quest’ultimo manifestati, hanno indotto l’Arcivescovo a provvedere alla nomina di un Amministratore Parrocchiale, per assicurare a San Lucido l’assistenza spirituale.

Nonostante il clamore mediatico che certe situazioni hanno creato, la Chiesa diocesana, attraverso il lavoro silenzioso dei sacerdoti e delle strutture di carità, ha assicurato e continuerà ad assicurare la sua vicinanza ai fedeli e a coloro che vivono situazioni di disagio.

Il silenzio non è stato assenza dalla vita della comunità, ma solo un tempo necessario per rispettare tutti e prendere decisioni che creino per il futuro serenità e collaborazione pastorale. Domenica prossima, 26 aprile, per tramite l’amministratore parrocchiale, Mons. Nolè farà pervenire un secondo messaggio di vicinanza alla comunità di San Lucido, che sarà disponibile anche sui siti diocesani. L’Arcivescovo chiede di pregare per don Maurizio e per Don Bruno, perché il Signore doni loro la forza e l’entusiasmo pastorale che provengono da Gesù Risorto, pastore delle nostre anime.