Cassano Ionio: trovato a spasso senza motivo e con 14 grammi di cocaina

E’ stato fermato dai carabinieri mentre era a spasso per le vie di Cassano allo Ionio con addosso cocaina. In manette è finito ieri un 54enne

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I Carabinieri di Corigliano hanno arrestato ieri un 54enne cassanese, F.A., per il reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in via Ponte Nuovo mentre a bordo di un’utilitaria, una Peugeot 106, sfrecciava ad alta velocità. All’interno del veicolo il cassanese, il quale non appena i militari gli chiedevano la patente di guida e la documentazione relativa al veicolo, ha iniziato a tremare ed avere un atteggiamento ansioso. Circostanza che, aggiunta al fatto che non aveva alcun giustificato motivo per trovarsi fuori, ha spinto i militari a procedere ad una perquisizione veicolare e personale.

L’uomo vistosi ormai alle strette, ha tirato fuori dalle tasche del proprio giubbotto due contenitori di plastica a forma di ovetto, contenenti all’interno un totale di ben 28 involucri termo-sigillati di cocaina, per un peso complessivo di oltre 14 grammi. La perquisizione veicolare, ha permesso anche di rinvenire diverso materiale per il confezionamento della sostanza.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e F.A., dovrà rispondere del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, oltre che venire sanzionato per le violazioni in materia di Covid-19.