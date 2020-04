Corigliano, ladri entrano nel bar del centro commerciale e forzano la cassa

I malviventi sarebbero riusciti ad entrare all’interno del centro commerciale di Corigliano e nella fuga hanno abbandonato il cassetto della cassa con dentro solo le monete

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Erano le 17:30 circa di mercoledì scorso quando alla centrale operativa dell’Istituto di vigilanza Assipol è arrivata una richiesta di intervento dal servizio di sicurezza interno del centro commerciale “I Portali” di Corigliano. Giunti sul posto i vigilantes hanno trovato la porta di un bar aperta che presentava segni di scasso alla serranda. Il bar è situato all’interno della galleria commerciale.

La centrale operativa tempestivamente ha attivato le procedure d’intervento e sul posto è giunto il reparto motociclisti dell’istituto. Scattata un’ispezione in tutto il centro commerciale, le guardie giurate hanno rinvenuto il cassetto interno del registratore di cassa con dentro delle monete, abbandonato in via di fuga dai ladri. Presso il centro commerciale prontamente sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro.