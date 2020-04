Coronavirus, sindaco di Mottafollone vieta l’ingresso di pazienti di “Villa Torano”

Il sindaco Romeo Basile ha emesso un’ordinanza che vieta l’ingresso nel comune di pazienti provenienti da Villa Torano per “evitare ulteriori contagi”

MOTTAFOLLONE (CS) – “Ho dovuto fare un’ordinanza per bloccare l‘accesso di contagiati nel nostro comune, per evitare il pericolo avere altri contagi”. Sono le parole del sindaco di Mottafollone Romeo Basile, in riferimento al paventato trasferimento di alcuni contagiati di Villa Torano, Rsa di Torano Castello in questi giorni al centro delle cronache, in una residenza che si trova nel suo territorio comunale.

“La cosa brutta è che abbiamo appreso del trasferimento dai social, ma noi non siamo contro nessuno – dice Basile – e non vieteremo l’ingresso a chi abbia sostenuto due tamponi entrambi negativi. Avremmo voluto da parte di Regione, Asp e la stessa Villa Torano un tavolo di concertazione – aggiunge Basile – per discutere assieme, visto che la nostra è una popolazione fatta soprattutto di anziani, che non possiamo esporre a rischi. Nel territorio della Valle dell’Esaro al momento non ci sono contagi – conclude il sindaco – ed anche per questo abbiamo la piena solidarietà dei sindaci degli altri comuni”.