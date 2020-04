Coronavirus, migliora ed esce dalla terapia intensiva il carabiniere di Rogliano

Dopo una settimana in rianimazione, le condizioni del militare ricoverato in terapia intensiva al Mater Domini di Catanzaro, sono migliorate sensibilmente. L’uomo, trattato con alte dosi di eparina, ora respira da solo

COSENZA – In una giornata negativa dal punto di vista delle notizie sul coronavirus, una bella notizia arriva dal Policlinico universitario di Catanzaro dove è stato dimesso dalla terapia intensiva il carabiniere in servizio alla compagnia di Rogliano arrivato in gravi condizioni dall’Annunziata di Cosenza dopo essere stato trovato positivo al virus insieme ad altri militari della sua compagnia. L’uomo adesso è in buone condizioni e respira da solo. Dopo una settimana in cui è rimasto intubato, con coma farmacologico e tecniche di ventilazione artificiale, le sue condizioni sono migliorate tanto da consentirne in data odierna le dimissioni nel reparto di Malattie infettive. Lo scrive in una nota l’azienda ospedaliera che spiega come il carabiniere, sin dal suo arrivo, è stato trattato nella terapia intensiva del policlinico, con alte dosi di eparina, la molecola che sembrerebbe essere l’uovo di Colombo per il trattamento del Covid-19. Sale così a tre il bilancio dei guariti nella terapia intensiva del policlinico universitario. Un risultato che fa ben sperare e risulta in linea con i principali centri italiani.