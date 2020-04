Task force sanitari, medico di Cariati parte per lavorare negli ospedale del nord

C’è anche un medico cariatese tra quelli che hanno risposto all’appello straordinario del Governo per creare una task force di 300 sanitari a sostegno dei colleghi degli ospedali delle regioni del Nord Italia

CARIATI (CS) – Il dottore Gianpiero Cretella partirà per il nord per mettere a disposizione le sue riconosciute competenze. Ha risposto anche lui alla ‘chiamata’ del Governo che ha creato una task force da inviare nelle strutture ospedaliere più colpite dall’emergenza Coronavirus. E’ quanto fa sapere il sindaco facente funzioni Ines Scalioti complimentandosi a nome dell’Amministrazione Comunale con il ginecologo per l’impegno e la sensibilità dimostrata.

«Crediamo di interpretare il sentimento dell’intera comunità – aggiunge – nel manifestare gratitudine al dottore Cretella. La sua disponibilità a rendere un servizio così importante in un momento così critico, rende merito alla sua professionalità e allo stesso tempo rappresenta motivo di orgoglio per la città. A lui e a tutti i medici, agli operatori sanitari, agli infermieri e a quanti operano in prima linea in queste settimane a stretto contatto con il virus, va tutta la gratitudine della comunità».