Bocchigliero: controlli nella struttura. Ospite si allontana, rintracciato dai carabinieri

Undici anziani positivi nella casa protetta che ospita anche disabili a Bocchigliero, nel cosentino. Un ospite si allontana ma viene riportato nella struttura dai carabinieri.

COSENZA – Ieri un ospite della Casa di Riposo “Santa Maria” di Bocchigliero si è allontanato arbitrariamente e senza alcun preavviso agli operatori. L’uomo, fortunatamente, è stato prontamente rintracciato dai carabinieri che si sono assicurati di riportarlo nella casa di riposo e che non avesse avuto alcun contatto con altre persone. La situazione al momento, in quello che è stato registrato come focolaio del centro silano, secondo le autorità è sotto controllo come dimostrano anche i rilievi effettuati dai militari del Nas che, con il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria nella struttura, già oggetto nei giorni scorsi di un’ordinanza “di isolamento totale e quarantena obbligatoria”, dopo la segnalazione di 21 casi positivi al Coronavirus tra ospiti e operatori sanitari.

Al momento del controllo c’erano ancora 15 anziani parzialmente autosufficienti, di cui 11 positivi, mentre 4 anziani erano stati trasferiti presso l’ospedale. Le condizioni igienico-sanitarie riscontrate sono buone ed è stata ritenuta adeguata la fornitura di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.

Tuttavia l’ispezione ha anche evidenziato “criticità” – come spiega una nota dei militari del Nas – sotto il profilo organizzativo dovute al limitato numero di addetti all’assistenza, in conseguenza della rigorosa ordinanza sindacale che impediva il regolare turn-over dei 4 operatori rimasti all’interno, di fatto bloccati in servizio continuativo da tre giorni. La problematica è stata segnalata all’Asp di Cosenza per l’immediata adozione dei provvedimenti di competenza e l’individuazione di adeguati percorsi di contenimento e mitigazione del focolaio.