Coronavirus: anche il sindaco di Castrolibero chiude l’accesso al comune

Ordinanza del primo cittadino Giovanni Greco che vieta l’accesso ai non residenti nel comune di Castrolibero se non per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di necessità

.

CASTROLIBERO (CS) Si allunga la lista di sindaci che chiudono l’accesso ai comuni ai non residenti. Oggi è toccato al primo cittadino di Castrolibero Giovanni Greco che, a seguito del perdurare dell’emergenza coronavirus, ha disposto la chiusura degli accesi al territorio del suo Comune. In particolare, come si legge nell’ordinanza contingibile ed urgente “è chiuso al traffico veicolare il ponte nuovo sul Campagnano; è chiuso al traffico il varco d’accesso a c/da Santa Lucia per i veicoli provenienti da Fontanesi/Marano P.to; è chiuso al traffico il varco d’accesso a via E. Ferrari, località Orto Matera, per i veicoli provenienti da c/da Surdo e c/da Saporito (Rende)”. Le disposizioni valgono per i non residenti e per chi non possa dimostrare “comprovate esigenze di lavoro, di salute, di necessità. La violazione della presente ordinanza – si legge ancora – comporta I’applicazione dell’art. 650 del codice penale”. Ieri il sindaco, con un messaggio sui Facebook, aveva invitato tutti i cittadini a rimanere in casa lamentando la presenza fuori alle abitazioni di ancora troppe persone così come i veicoli in transito nel territorio.