Cetraro, sotto sequestrato un manufatto abusivo. Denunciata una persona

I carabinieri forestali di Cetraro hanno sequestrato l’opera realizzata in muratura e blocchi cemento armato in località Sant’Angelo. Denunciato un uomo per abusivismo edilizio

CETRARO (CS) – A seguito delle attività di controllo del territorio, mirati alle violazioni edilizie, predisposti dai carabinieri forestali di Cosenza, gli uomini della stazione di Cetraro hanno posto sotto sequestro un manufatto abusivo in località “S.Angelo” nel comune di Cetraro. L’opera realizzata in muratura e blocchi cemento armato, doveva essere utilizzata come un grande magazzino dal trasgressore, un uomo del luogo, denunciato per abusivismo edilizio. Dagli accertamenti fatti, è risultato che l’opera in stato di avanzata esecuzione, era stata realizzata in una area ricadente in zona sismica e sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ambientale. Nessun tipo di autorizzazione è stata prodotta dal trasgressore.