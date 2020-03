Coronavirus, 100 sindaci del cosentino chiedono l’intervento dell’esercito

“Verificato il continuo flusso di rientri non giustificati sul territorio regionale non solo con mezzi di trasporto privati ma anche con treni, aerei e autobus a lunga percorrenza”

COSENZA – I sindaci della provincia di Cosenza, chiedono al Ministro della Difesa; al Ministro dell’Interno; al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; al Prefetto di Cosenza e al Presidente della Giunta Regionale; con forza e all’unanimità, che dispongano l’immediato dispiegamento sul territorio dei comuni calabresi dell’Esercito e delle risorse disponibili delle altre forze armate.

“Richiesta – si legge nella missiva- attivazione misure straordinarie indispensabili per scongiurare il contagio pandemico da Covid19 sul territorio provinciale e regionale.

I firmatari della presente, nella qualità di sindaci della provincia di Cosenza

– richiamato integralmente il contenuto dell’esposto denuncia inviato dagli scriventi a tutte le Autorità competenti in data 14/03/2020 ed avente ad oggetto: “Gravissimo rischio di diffusione contagio epidemiologico da Coronavirus derivante da incremento dei flussi migratori di popolazione proveniente dal Centro Nord”;

– viste le numerose ordinanze con cui i Sindaci invitano la popolazione al rispetto degli obblighi di contenimento degli spostamenti introdotti dai DPCM 08/03/2020 , 09/03/2020 e 11/03/2020;

– preso atto, altresì, della nota a firma dei Sindaci dell’Alto Tirreno Cosentino e datata 13 /03/2020 con cui si chiedeva al Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Guercio, la predisposizione di presidi delle Forze dell’ordine agli ingressi dell’A2 e della SS18-Tirrena inferiore, in modo tale da impedire flussi incontrollati di accessi al territorio Regionale da parte di soggetti non autorizzati che, se non bloccati, possono potenzialmente aumentare in maniera esponenziale il rischio di diffusione del contagio da Covid-19;

– verificato il continuo flusso di rientri non giustificati sul territorio regionale non solo con mezzi di trasporto privati ma anche con treni, aerei e autobus a lunga percorrenza;

– considerato che il copioso numero di atti, ordinanze, comunicazioni ed esposti con cui i Sindaci della provincia di Cosenza e dell’intero territorio regionale stanno provando a fronteggiare questo gravissimo rischio epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19, rischia in gran parte di non poter essere attuato a causa della grave e consolidata carenza di organico dei Comuni calabresi.

I Sindaci di questi Comuni, infatti, possono contare su pochissime unità idonee a garantire l’esecutività di quanto prescritto da atti e ordinanze e su corpi di Polizia municipale che, per numeri e mezzi, sono del tutto insufficienti a compiere le necessarie azioni di controllo, contenimento e repressione, in una situazione che rischia di trasformarsi, se non tempestivamente affrontata, in una vera e propria catastrofe;

– atteso, peraltro, che tutti gli enormi sforzi compiuti dalle Amministrazioni Comunali, sono espressione di interventi posti in essere a livello locale e per iniziativa dei singoli sindaci, pertanto sofferenti della mancanza di un’unica e alquanto indispensabile cabina di regia prefettizia e/o regionale che non solo emani a riguardo precise e univoche direttive ma che intervenga a fornire i mezzi necessari per dare concreta attuazione a quanto disposto;

CHIEDONO

con forza e all’unanimità, che le Autorità in indirizzo dispongano l’immediato dispiegamento sul territorio dei comuni calabresi dell’Esercito e delle risorse disponibili delle altre forze armate. In assenza di un urgente provvedimento in tal senso, tutto quanto scritto, prodotto, disposto e auspicato, rimarrà mera produzione documentale utile a chi, in futuro, avrà necessità di informarsi su come in Calabria nel 2020, si diffuse un virus letale capace di provocare innumerevoli vittime. Certi che vorrete accogliere la nostra richiesta, ribadiamo quanto già affermato nella nota del 14.03.2020 ossia che in questo momento drammatico, il futuro della Calabria dipende da noi.”

I 100 Sindaci della Provincia di Cosenza

Il Sindaco del Comune di Acquaformosa

Gennaro Capparelli

Il Sindaco del Comune di Acquappesa

Francesco Tripicchio

Il Sindaco del Comune di Acri

Pino Capalbo

Il Sindaco del Comune di Aiello Calabro

Franco Iacucci

Il Sindaco del Comune di Albidona

Filomena Di Palma

Il Sindaco del Comune di Altomonte

Gianpietro Carlo Coppola

Il Sindaco del Comune di Aprigliano

Alessandro Leonardo Porco

Il Sindaco del Comune di Belsito,

Antonio Basile

Il Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo

Vincenzo Cascini

Il Sindaco del Comune di Bisignano

Francesco Lo Giudice

Il Sindaco del Comune di Bonifati

Francesco Grosso

Il Sindaco del Comune di Buonvicino

Angelina Barberio

Il Sindaco del Comune di Calopezzati

Franco Mangone

Il Sindaco del Comune di Casali del Manco

Stanislao Martire

Il Sindaco del Comune di Caloveto

Umberto Mazza

Il Sindaco del Comune di Campana

Agostino Chiarello

Il Sindaco F.F. del Comune di Cariati

Ines Scalioti

Il Sindaco del Comune di Cassano allo Jonio

Giovanni Papasso

Il Sindaco del Comune di Castiglione Cosentino

Salvatore Magarò

Il Sindaco del Comune di Castrolibero

Giovanni Greco

Il Sindaco del Comune di Castrovillari

Domenico Lo Polito

Il Sindaco del Comune di Celico

Antonio Falcone

Il Sindaco del Comune di Cellara

Vincenzo Conte

Il Sindaco del Comune di Cerchiara di Calabria

Antonio Carlomagno

Il Sindaco del Comune di Laino Borgo

Mariangela Russo

Il Sindaco del Comune di Cerisano

Lucio Di Gioia

Il Sindaco del Comune di Cervicati

Gioberto Filice

Il Sindaco del Comune di Cetraro

Angelo Aita

Il Sindaco del Comune di Civita

Alessandro Tocci

Il Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano

Flavio Stasi

Il Sindaco del Comune di Cropalati

Luigi Lettieri

Il Sindaco del Comune di Crosia

Antonio Russo

Il Sindaco del Comune di Diamante

Sen. Ernesto Magorno

Il Sindaco del Comune di Domanico

Gianfranco Segreti

Il Sindaco del Comune di Fagnano Castello

Giulio Tarsitano

Il Sindaco del Comune di Firmo

Giuseppe Bosco

Il Sindaco del Comune di Fiumefreddo Bruzio

Fortunato Rosario Barone

Il Sindaco del Comune di Francavilla Marittima

Francesco Bettarini

Il Sindaco del Comune di Fuscaldo

Gianfranco Ramundo

Il Sindaco del Comune di Grimaldi

Roberto De Marco

Il Sindaco del Comune di Grisolia

Antonio Longo

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese

Vincenzo Rocchetti

Il Sindaco del Comune di Lago

Enzo Scanga

Il Sindaco del Comune di Lappano

Angelo Marcello Gaccione

Il Sindaco del Comune di Lattarico

Antonella Blandi

Il Sindaco del Comune di Longobardi

Giacinto Mannarino

Il Sindaco del Comune di Lungro

Giuseppino Santoianni

Il Sindaco del Comune di Luzzi

Umberto Federico

Il Sindaco del Comune di Maierà

Giacomo De Marco

Il Sindaco del Comune di Mormanno

Giuseppe Regina

Il Sindaco del Comune di Malvito

Pietro Amatuzzo

Il Sindaco del Comune di Mandatoriccio

Dario Cornicello

Il Sindaco del Comune di Mangone

Orazio Berardi

Il Sindaco del Comune di Marano Marchesato

Eduardo Vivacqua

Il Sindaco del Comune di Marano Principato

Luigi Pulice

Il Sindaco del Comune di Marzi

Rodolfo Aiello

Il Sindaco del Comune di Mongrassano

Ferruccio Mariani

Il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo

Pietro Caracciolo

Il Sindaco del Comune di Montegiordano

Rocco Introcaso

Il Sindaco del Comune di Morano Calabro

Nicolò De Bartolo

Il Sindaco del Comune di Mottafollone

Romeo Basile

Il Sindaco del Comune di Oriolo

Simona Colotta

Il Sindaco del Comune di Orsomarso

Antonio De Caprio

Il Sindaco del Comune di Paludi

Stefano Graziano

Il Sindaco del Comune di Paola

Roberto Perrotta

Il Sindaco del Comune di Papasidero

Fiorenzo Conte

Il Sindaco del Comune di Parenti

Donatella Deposito

Il Sindaco del Comune di Paterno Calabro

Lucia Papaianni

Il Sindaco del Comune di Pietrafitta

Antonio Muto

Il Sindaco del Comune di Pietrapaola

Pietro Nigro

Il Sindaco del Comune di Rende

Marcello Manna

Il Sindaco del Comune di Rocca Imperiale

Giuseppe Ranù

Il Sindaco del Comune di Rogliano

Giovanni Altomare

Il Sindaco del Comune di Rose

Roberto Barbieri

Il Sindaco del Comune di Rota Greca

Giuseppe De Monte

Il Sindaco del Comune di San Basile

Vincenzo Tamburi

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Ullano

Rosaria Amalia Capparelli

Il Sindaco del Comune di San Demetrio Corone

Salvatore Lamirata

Il Sindaco del Comune di San Donato di Ninea

Jim Di Giorno

Il Sindaco del Comune di Sangineto

Michele Guardia

Il Sindaco del Comune di San Giorgio Albanese

Gianni Gabriele

Il Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore

Giuseppe Belcastro

Il Sindaco del Comune di San Marco Argentano

Virginia Mariotti

Il Sindaco del Comune di San Martino di Finita

Paolo Calabrese

Il Sindaco del Comune di San Nicola Arcella

Barbara Mele

Il Sindaco del Comune di San Sosti

Vincenzo De Marco

Il Sindaco del Comune di San Vincenzo La Costa

Gregorio Iannotta

Il Sindaco del Comune di Santa Caterina Albanese

Roberto Lavalle

Il Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao

Alfredo Giuseppe Lucchesi

Il Sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro

Ugo Vetere

Il Sindaco del Comune di Santa Sofia d’Epiro

Daniele Atanasio Sisca

Il Sindaco del Comune di S.Stefano di Rogliano

Lucia Nicoletti

Il Sindaco del Comune di Saracena

Renzo Russo

Il Sindaco del Comune di Spezzano della Sila

Salvatore Monaco

Il Sindaco del Comune di Tarsia

Roberto Ameruso

Il Sindaco del Comune di Torano Castello

Lucio Franco Raimondo

Il Sindaco del Comune di Trebisacce

Francesco Mundo

Il Sindaco del Comune di Verbicaro

Francesco Silvestri

Il Sindaco del Comune di Villapiana

Paolo Montalti

Il Sindaco del Comune di Zumpano

Maria Lucente