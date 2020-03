Coronavirus, morti due poliziotti paolani in Lombardia. Il ricordo del sindaco

Il ricordo del sindaco di Paola, Roberto Perrotta: «La morte di Sandro Colonna e Aldo Imbroisi ha commosso l’intera città»

PAOLA (CS) – La città di San Francesco piange per la morte di due persone, originarie di Paola ma residenti nel nord Italia. Entrambi appartenenti alla Polizia di Stato, Sandro Colonna (Ispettore in attività) e Aldo Imbroisi (pensionato), sono venute a mancare a causa del Coronavirus.

Il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, a nome della Città, ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie, «per la grave perdita subita – ha detto il primo cittadino – accusata in un momento nel quale l’intero Sistema Sanitario Nazionale è impegnato nel contenimento di una grave emergenza».

La morte di Sandro Colonna, avvenuta all’Ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato in attesa di un intervento chirurgico, «lascia tutti attoniti – ha detto il sindaco – soprattutto perché è impossibile non pensare a cosa sarebbe potuto accadere in altre circostanze. La grande commozione suscitata dal momento in cui si è diffusa la notizia della sua dipartita, con tanti concittadini che hanno listato a lutto le proprie pagine sui social, è la testimonianza più autentica di un affetto e di una partecipazione che sicuramente ne terranno vivo il ricordo».

Il sentimento della città è poi stato rivolto ai familiari di Aldo Imbroisi, cui il sindaco ha tributato l’abbraccio «dell’intera comunità paolana. In un momento che ha imposto drastici cambiamenti alle abituali forme di relazione – ha proseguito Roberto Perrotta – la partecipazione emotiva di ogni concittadino è totale, amplificata dalla familiarità suscitata da una persona rimasta nel cuore di quanti hanno avuto il piacere di conoscerla».