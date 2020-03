Spezzano della Sila, attivato il Centro Operativo di Protezione Civile

Caligiuri: “ci siamo coordinati con le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, al fine di attivare le funzioni di “assistenza alla popolazione” che interesseranno soprattutto le persone anziane e con problemi di salute”

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – “Nel pomeriggio di ieri, è stato attivato con decreto da parte del sindaco, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del comune di Spezzano della Sila.” A darne notizia, è l’Assessore con delega alla Protezione Civile, Mattia Caligiuri. “Visto l’evolversi della situazione sanitaria – continua – e il punto n° 7 dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria, in cui si demanda ai sindaci, quali autorità locale di protezione civile sul territorio, la valutazione circa l’apertura dei C.O.C, riferisce Caligiuri, abbiamo deciso di non perdere tempo e attivarlo immediatamente. La situazione che sta colpendo la nostra nazione è seria e necessita della dovuta attenzione e tempestività.

Ecco perché sin da ieri, ci siamo coordinati con le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, al fine di attivare le funzioni di “assistenza alla popolazione” che interesseranno soprattutto le persone anziane e con problemi di salute. I volontari, in sintonia e coordinazione con il sindaco e gli uffici comunali, supporteranno le fasce più deboli, consegnando farmaci e beni di prima necessità, evitando che essi stessi escano dalle proprie abitazioni. Basterà mettersi in contatto con gli uffici comunali e lasciare i propri recapiti. I dati di contagio e i massimi esperti in materia, continua l’assessore, ci suggeriscono di limitare completamente gli spostamenti degli over 65, ecco perché, con grande senso di responsabilità, vogliamo supportare i tanti concittadini con azioni che vadano in questa direzione. Ringraziamo, i tanti volontari che mettono a disposizione della collettività il proprio tempo e la propria professionalità. Infine, raccomandiamo di rispettare pedissequamente le disposizioni forniteci dai competenti ministeri e dal Presidente della Regione, che sono state pubblicate sui nostri canali social ufficiali e sul sito del comune.”