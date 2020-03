Coronavirus, sindaco di Lungro mette a disposizione struttura sanitaria per emergenza

“La struttura, la Casa della salute, ha disponibilità di spazio per poter accogliere numerosi pazienti che eventualmente dovessero necessitare di cure o isolamento preventivo”

LUNGRO (CS) – Il sindaco di Lungro, Giuseppino Santoianni, per far fronte all’emergenza coronavirus, mette a disposizione un spazio della città che potrebbe divenire luogo ideale per i contagiati in quarantena. Si tratta della Casa della salute. Con una p.e.c. indirizzata al presidente della Regione, Jole Santelli; al Commissario ad acta della Sanità, Saverio Cotticelli; al Dg del Dipartimento regionale della Sanità, Antonio Belcastro e al Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Zuccatelli; il primo cittadino ha comunicato la disponibilità dell’ex presidio ospedaliero, riconvertito in centro di assistenza primaria e territoriale.

“Il sottoscritto Prof. Giuseppino Santoianni – si legge – in qualità di sindaco del comune di Lungro, in riferimento alla situazione riguardante il COVID-19 e la problematica che ne deriva, tenendo conto della necessità di misure straordinarie, al fine di garantire un adeguato numero di posti di terapia intensiva in questo momento, chiede di prendere in considerazione la struttura sanitaria Capt-Casa della salute, sita nel territorio del comune di Lungro da utilizzare nell’eventualità di una emergenza, assegnando eventualmente all’organizzazione sanitaria dell’Esercito o della Protezione civile. La struttura suddetta ha disponibilità di spazio per poter accogliere numerosi pazienti che eventualmente dovessero necessitare di cure o isolamento preventivo. E’ facilmente raggiungibile da qualsiasi mezzo, elicottero compreso e dispone di locali perfettamente agibili.”