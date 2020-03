Coronavirus, da Roma e Santuario di Paola giornata di digiuno e preghiera

Domani giornata di preghiera e di digiuno per invocare da Dio la protezione su Roma, la Calabria, l’Italia e il mondo ed essere liberati dal contagio del Coronavirus



PAOLA (CS) – Forti della specifica missione di essere “luce che illumina i penitenti nella Chiesa”, i Frati Minimi del Santuario di Paola accolgono benevolmente l’appello del card. Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, a vivere domani, mercoledì 11 marzo, una giornata di preghiera e di digiuno per invocare da Dio la protezione su Roma, la Calabria, l’Italia e il mondo ed essere liberati dal contagio del Coronavirus. Si pregherà in special modo per il personale medico-sanitario impegnato a fronteggiare l’emergenza, per i contagiati, ricordare i defunti e le loro famiglie.

S. Francesco di Paola ci ricorda che «la preghiera è come un fedele messaggero che giunge la dove la carne non può arrivare» ed essa unita al digiuno diventa un’arma potente che ci aiuta pur nella sofferenza ad accettare la volontà di Dio «che si manifesta in mille modi e attraverso mille voci: quella del proprio dovere, anzitutto, e quelle delle prove della vita» (Ratio Institutionis, 17). Si invitano tutti i fedeli di buona volontà a digiunare e a pregare insieme, anche dalle proprie abitazioni, uniti spiritualmente. E’ un gesto di amore «mite e santo» anche questo, da compiere umilmente per «conseguire felicemente dalla mano del Signore, quale perenne Benedizione, la grazia e la gloria sempiterna» (IV Reg X, 55).

PROGRAMMA DELLA COMUNITA’ DEI FRATI

MERCOLEDI 11 MARZO 2020

SS. MESSE ore 7, 9, 11, 17

ore 11.30: Esposizione del Ss.mo Sacramento e Adorazione Eucaristica comunitaria fino alle ore 15.45.

ore 12.20: Ufficio delle Letture e Ora Media

ore 13: digiuno dinanzi a Gesù eucarestia

ore 16: Via Crucis e Vespri

DISPOSIZIONI SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA

In ottemperanza al decreto della CEI (Cs n.11/2020) e della CEC (8 marzo 2020), seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo di Cosenza, S.E.R. Mons. Francesco Nolè, il Frati Minimi del Santuario di Paola, fino a giorno 3 aprile, rendono noto quanto segue:

1. Il Santuario resterà regolarmente aperto ogni giorno dalle ore 7 alle ore 18 per visite di preghiera personali; si eviti di stare troppo a contatto, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza;

2. Sarà possibile celebrare regolarmente il Sacramento della Riconciliazione presso la Sala delle Confessioni, nel Chiostro, rispettando i soliti orari;

3. Per qualsiasi informazione, le porte sul viale del Santuario rimangono regolarmente aperte, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18; il centralino rimarrà sempre attivo al num. 0982 582518;

4. Fino al 3 aprile, vengono sospese tutte le Messe feriali e domenicali, come anche l’Adorazione Eucaristica, il S. Rosario, la Via Crucis, i 13 Venerdì e tutto quanto contemplato nella Quaresima 2020;

5. Con tanto dispiacere, vengono anche annullate l’apertura della Cella di S. Francesco, le celebrazioni del 27 marzo (nascita di s. Francesco) e quelle del 2 aprile (annuale festa liturgica);

6. Per la celebrazione dei funerali, i residenti a Paola facciano riferimento alle disposizioni emanate dalle parrocchie di appartenenza.

Carissimi, in unione con la Chiesa calabrese, vi invitiamo a non perdere la speranza e a non spegnere la fiaccola delle fede. Vi invitiamo caldamente a pregare incessantemente, ricordando le parole del nostro Santo: «la preghiera è un fedele messaggero che giunge là dove la carne non può arrivare». I Frati Minimi, unitamente alle Monache di Clausura – che dall’alto del loro Monastero sono il rifugio sicuro per il nostro conforto spirituale – vi sono vicini e pregano per voi e con voi. Pertanto, utilizzando i mezzi di comunicazione, ogni giorno, a partire dalle ore 16, saremo in diretta sulla Pagina FB del Santuario e sul sito internet www.santuariopaola.it, per trasmettere privatamente il S. Rosario, i Vespri e la S. Messa. Ogni Domenica, inoltre, sempre in maniera privata, sarà celebrata la S. Messa in diretta alle ore 11.30.

Siamo sicuri che il Signore ci benedirà e ci donerà presto giorni nuovi di ritrovata pace e di serenità. Coraggio, andiamo avanti!