Nascondeva la cocaina nell’armadio, arrestato 39enne a Corigliano

L’arresto è stato eseguito nell’ambito di controlli antidroga con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in genere ed in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile. Nella serata di ieri, nell’area urbana di Corigliano nell’ambito di controlli nelle aree abitualmente frequentate da giovani assuntori di stupefacenti, è stato arrestato un pluripregiudicato, S.A. di anni 39, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove hanno trovato, all’interno di un armadio, abilmente occultati, venivano rinvenuti degli ovuli contenti circa 7 grammi di cocaina. S.A. tratto in arresto, per come disposto dal P.M. di turno, è stato sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari.

In un’altra circostanza, non riferita all’arrestato, nel corso dei controlli, la Polizia ha poi scoperto all’interno di una villetta, in una busta di plastica ben nascosta nella vegetazione, sono stati scoperti 30 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana più un bilancino di precisione.