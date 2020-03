Il lupo Arvo curato e rimesso in libertà, è stato ucciso a colpi di fucile

L’esemplare è stato trovato esanime in un’area del Parco del Pollino. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine

PARCO DEL POLLINO – Arvo, il lupo ferito e tratto in salvo da due automobilisti, che lo avevano ritrovato malconcio sul ciglio della Statale 107 lo scorso gennaio, è stato ucciso. Una notizia sconvolgente che lascia basiti e che, ancora una volta, conferma la brutalità e cattiveria cui è capace la mano dell’uomo. La storia di Arvo aveva appassionato Cosenza e l’intera provincia. Aveva lasciato con il fiato sospeso e rallegrato per il suo lieto fine: Arvo ritrovato agonizzante sul ciglio della strada era stato curato ed era ritornato a correre nel nel suo habitat naturale.

Dopo la degenza e le cure effettuate in una clinica veterinaria di Cosenza, grazie anche a tutta la macchina dei soccorsi e all’Ente Parco della Sila, Arvo lo scorso 8 gennaio era stato stato riportato in una gabbia tra i boschi della Sila, in un luogo non lontano da dove era stato ritrovato ferito. Al collo gli era stato applicato un radio collare, per monitorare i suoi spostamenti. E proprio attraverso questo è stata fatta la macabra scoperta. Il segnale Gps del collare ad un tratto si è fermato fisso in un posto e sono scattate le ricerche. Il sospetto dei ricercatori è che fosse accaduto qualcosa di brutto, sospetto che si è concretizzato in realtà nel momento in cui, giunti in un’area del Parco del Pollino, l’esemplare è stato trovato esanime. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco, forse un fucile. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Barbarie simile è avvenuta lo scorso mercoledì a Torre di Ruggiero, sulle Serre vibonesi in località Monte Cucco; dove un lupo è stato ucciso e poi appeso ad un palo e lo scorso 10 gennaio, a Marcellinara alle porte di Catanzaro. Su entrambi i casi indagano i carabinieri.