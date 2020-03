Cellara, quasi 3 milioni di euro di interventi per migliore il borgo del Savuto

Dalla viabilità all’adeguamento sismico, dalle reti idriche e fognarie fino alla manutenzione delle strade e all’efficientamento della pubblica illuminazione. Sono più di dieci i progetti messi in campo per migliorare il piccolo borgo del Savuto per una cifra di 2,7 milioni di euro

CELLARA (CS) – Il sindaco Vincenzo Conte e tutta l’amministrazione di Cellara, dopo due anni e mezzo di lavoro, ha voluto informare e rendere partecipe tutta la cittadinanza dei finanziamenti ottenuti per migliorare il nostro piccolo borgo. Sfiora quasi i 3 milioni di euro (per l’esattezza 2,7 milioni ci euro) la cifra messa in campo per la realizzazione di diverse opere, alcune già ultimate come la messa in sicurezza del cimitero comunale e l’implementazione delle tecnologie informatiche, altre in via di ultimazione come l’efficientamento della pubblica illuminazione e l’installazione degli impianti fotovoltaici per la riduzione dei consumi e della spesa energetica, altre già finanziate e in attesa di accettazione come il miglioramento dell’impianto sportivo, l’adeguamento sismico ad alcuni edifici, la manutenzione delle strade e naturalmente una serie di interventi per migliorare e rivitalizzare il centro storico.

“Siamo soddisfatti – scrive l’esecutivo – di quello che siamo riusciti ad ottenere in termini di sicurezza per i cittadini attraverso implementazione di tecnologie informatiche e messa in sicurezza delle località a rischi, risparmi economici ed energetici ma anche guadagni provenienti dal sistema idrico preceduto dall’efficientamento dello stesso e del sistema fognario. In questi anni abbiamo costantemente lavorato anche per la rivitalizzazione del centro storico, a cui siamo molto legati, trovando spazio e fondi anche per l’incremento dell’offerta edilizia per le categorie più fragili”.

L’amministrazione ha puntato anche sulle possibili migliorie dell’ impianto sportivo comunale che è il fiore all’occhiello del Savuto. Altro punto sensibile sono stati i lavori del cimitero comunale che abbiamo fortemente voluto e continueremo ancora a ricercare. Qui di seguito sono elencati tutti i progetti finanziati , completati e in corso d’opera di questi anni, con tutte le specifiche del caso e nel modo più trasparente possibile. Cifre molto importanti che non segnano l’arrivo ad un obiettivo, ma solo l’inizio di un percorso in crescendo segnato dal costante miglioramento del nostro Paese.