Castrovillari, recupero e valorizzazione dell’autostazione. Ultimato il progetto

Dopo l’ultimazione del progetto si va verso la realizzazione dell’opera per la fruibilità e accessibilità’ turistica dell’area delle ferrovie della calabria dove è presente anche una storica locomotiva 503 che sarà recuperata

.

CASTROVILLARI (CS) – È stato ultimato il progetto per il recupero del locomotore (che campeggia nell’autostazione, simbolo di un’importante storia ferroviaria che ha visto nel passato la città stazione-crocevia delle Ferrovie Calabro Lucane) e per la sistemazione dell’area circostante che si doterà anche di un adeguato apparato illuminante degli spazi. Lo annuncia il Sindaco, Domenico Lo Polito, ricordando la portata dell’opera per quello che significa l’Autostazione in termini di intersezione di collegamenti.

“L’intervento, per il miglioramento della fruibilità ed accessibilità turistica delle superfici di proprietà delle Ferrovie della Calabria, che porta la firma degli architetti Giusy Manfredi e Giovanni Ciancio – ha dichiarato il sindaco – utilizza un finanziamento regionale dedicato, del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali, saputo intercettare dall’Amministrazione comunale- hacontinuato il sindaco- per valorizzare uno snodo, da lustri importante per raggiungere più territori, e ridare dignità ai luoghi che lo consistono”.

“La riqualificazione, più complessivamente – spiega – attraverso un’opera di Land Art, restituirà l’aria alla “Memoria” dell’antica tratta ferroviaria con il carattere dei luoghi i quali offriranno nel giardino, previsto intorno all’antica locomotiva “503” sottoposta ad un restauro estetico, teche in ferro e vetro dove saranno inserite foto storiche della stazione; queste affermano cosa impresse la sua funzione negli anni. L’azione, così immaginata, esalterà tutto questo, rigenerando il piazzale e ridando lustro all’identità che suscitò gli Uomini d’allora a pensare tale creazione per lo sviluppo ed i collegamenti del comprensorio, ereditati come patrimonio da migliorare. Da qui – conclude il primo cittadino – la valenza dell’opportunità che creerà qualità alle residenzialità oltre all’area destinata per chi viaggia e da fruire turisticamente.”