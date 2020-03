Coronavirus, buone le condizioni di salute del 69enne di Cetraro

A riferire l’aggiornamento è stato il sindaco di Cetraro, Angelo Aita: “Non presenta rialzo termico e vi è assenza di sintomi respiratori”

CETRARO (CS) – Il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, in un post sulla sua pagina Facebook, informa i cittadini sullo stato di salute del paziente di 69 anni risultato positivo al Coronavirus. “Ecco il bollettino ufficiale – si legge nel post – che il sottoscritto ha richiesto oggi all’unità di crisi costituitasi presso la protezione civile regionale e che ogni giorno comunicherà alla cittadinanza l’evolversi della situazione.

In data odierna, 2 marzo 2020 alle ore 19,45 si comunica che il Sig……. è in condizioni di salute buone. Non presenta rialzo termico e vi è assenza di sintomi respiratori. Lo stesso dicasi per i contatti sottoposti a sorveglianza sanitaria. Dipartimento di Prevenzione.” Il primo cittadino informerà costantemente la popolazione sulle notizie che arriveranno, in riferimento allo stato di salute del paziente e delle persone in isolamento.