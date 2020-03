Lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Salvatore, disposta l’autopsia

Una comunità distrutta e addolorata per la prematura morte del piccolo Salvatore. La Procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo investito domenica a San Giorgio Albanese

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – Non si trova consolazione, nessuno ci riesce a Cerchiara, cittadina dove il piccolo Salvatore, di 6 anni, viveva con la sua famiglia. Un’intera comunità sconvolta dalla tragica scomparsa del piccolo, investito da un’auto domenica pomeriggio mentre era a casa dei nonni materni. La Procura di Castrovillari ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Salvatore che domenica pomeriggio, stava giocando in cortile quando ad un tratto lungo la strada che da Corigliano Rossano attraversa contrada Colucci del Comune di San Giorgio Albanese è stato investito da un fuoristrada.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che dovranno accertare come il bimbo sia arrivato alla strada e poi sia stato centrato in pieno dall’auto condotta da una trentenne. Intanto anche il primo cittadino, Antonio Carlomagno, addolorato per quanto accaduto alla famiglia di Cerchiara ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali del piccolo, nella chiesa di San Francesco di Paola.